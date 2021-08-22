Российским автовладельцам теперь не требуется предъявлять документ о техосмотре для получения полиса ОСАГО

В силу вступает соответствующий закон. При этом приобретать полисы страховки без техосмотра можно будет со следующего воскресенья, передает агентство «Интерфакс». Эксперты говорят, что новые правила повышают доступность ОСАГО. Несмотря на это сам техосмотр пока остается обязательным. В следующем году за отсутствие диагностической карты водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей.
2021-08-22T01:06:48+03:00
2021-08-22T01:06:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 22 августа 2021
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