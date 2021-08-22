В Копенгагене прошла одна из крупнейших с начала пандемии акций представителей сексуальных меньшинств

В ней участвовали десятки тысяч. Участники марша также выразили солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества Афганистана, которым сейчас угрожает опасность. Как передает агентство Reuters, всего в демонстрации участвовали шесть колонн, которые стартовали из разных точек датской столицы. Это было сделано в рамках мер предосторожности из-за коронавируса.
2021-08-22T01:06:12+03:00
2021-08-22T01:06:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 22 августа 2021
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