В Копенгагене прошла одна из крупнейших с начала пандемии акций представителей сексуальных меньшинств

В ней участвовали десятки тысяч. Участники марша также выразили солидарность с представителями ЛГБТ-сообщества Афганистана, которым сейчас угрожает опасность. Как передает агентство Reuters, всего в демонстрации участвовали шесть колонн, которые стартовали из разных точек датской столицы. Это было сделано в рамках мер предосторожности из-за коронавируса.