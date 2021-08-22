Госдепартамент США, по сведениям телеканала Fox News, подвергся новой кибератаке

Предположительно, как говорят источники, взлом обнаружили пару недель назад. Известно, что текущая работа внешнеполитического ведомства по эвакуации американцев и союзников из числа местных жителей из Афганистана не пострадала. Также пока не уточняется, какая информация могла попасть к хакерам и кого подозревают в этой связи. В Госдепартаменте сообщения о возможной атаке не комментируют.
2021-08-22T01:05:35+03:00
2021-08-22T01:05:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 22 августа 2021
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