Не менее 10 человек, по данным правозащитников, были задержаны у здания ФСБ на Лубянке во время одиночных пикетов

На акцию в поддержку свободы прессы и независимых СМИ вышли в том числе журналисты разных изданий. Они выразили солидарность с коллегами, которых внесли в список иностранных агентов. В пятницу российские власти пополнили этот перечень, добавив туда телеканал «Дождь», интернет-издание «Важные истории», а также ряд его сотрудников. Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов, на задержанных оформляют протоколы по статье о нарушении проведения публичного мероприятия, им грозят штрафы.