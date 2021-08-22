Не менее 10 человек, по данным правозащитников, были задержаны у здания ФСБ на Лубянке во время одиночных пикетов

На акцию в поддержку свободы прессы и независимых СМИ вышли в том числе журналисты разных изданий. Они выразили солидарность с коллегами, которых внесли в список иностранных агентов. В пятницу российские власти пополнили этот перечень, добавив туда телеканал «Дождь», интернет-издание «Важные истории», а также ряд его сотрудников. Как рассказал агентству ТАСС один из адвокатов, на задержанных оформляют протоколы по статье о нарушении проведения публичного мероприятия, им грозят штрафы.
2021-08-22T01:04:45+03:00
2021-08-22T01:04:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 22 августа 2021
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