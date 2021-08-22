В Нижнем Новгороде завершаются торжества в честь 800-летия города

Венцом программы праздничных мероприятий стали концерт и фейерверк в акватории у слияния Оки и Волги. Меж тем многие местные жители жалуются на неудобства, связанные с приездом в город президента Владимира Путина – один из них, к примеру, пишет у себя в фейсбуке, что набережную Федоровского перекрыли трехметровым стальным забором, Кремль забаррикадировали, закрыт также проход на Чкаловскую лестницу, людей не пускают и на Стрелку, перекрыт Ярмарочный мост, а на нижневолжской набережной горожан и туристов не пускают к Речному вокзалу «ближе пушечного выстрела».