В Нижнем Новгороде завершаются торжества в честь 800-летия города

Венцом программы праздничных мероприятий стали концерт и фейерверк в акватории у слияния Оки и Волги. Меж тем многие местные жители жалуются на неудобства, связанные с приездом в город президента Владимира Путина – один из них, к примеру, пишет у себя в фейсбуке, что набережную Федоровского перекрыли трехметровым стальным забором, Кремль забаррикадировали, закрыт также проход на Чкаловскую лестницу, людей не пускают и на Стрелку, перекрыт Ярмарочный мост, а на нижневолжской набережной горожан и туристов не пускают к Речному вокзалу «ближе пушечного выстрела».
2021-08-22T00:06:06+03:00
2021-08-22T00:06:20+03:00
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00:06, 22 августа 2021
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