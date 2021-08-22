Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что на этом посту ее сменит Армин Лашет:

«Для него всегда важно ставить человека и его достоинство на первое место и наводить мосты между людьми на наших христианских основах. Именно эти качества, дорогой Армин, определяют и формируют твою деятельность — в бундестаге ли, в Европарламенте ли, в качестве первого министра интеграции Германии и премьера такой большой и важной земли, как Северный Рейн — Вестфалия, как председателя Христианско-демократического союза и кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС. И — я глубоко убеждена в этом — в качестве канцлера Федеративной Республики Германия».

Меркель напомнила, что предстоящие выборы в бундестаг станут первыми с 1994 года, в которых действующий федеральный канцлер не будет бороться за переизбрание.