«Эхо Москвы» выступило в поддержку телеканала «Дождь», ранее признанного иностранным агентом

Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов напомнил, что деньги, якобы поступившие «Дождю» из-за рубежа, в общем обороте канала составляют ничтожную сумму.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов выразил уверенность, что власти мстят «Дождю» за независимость в освещении протестных акций.

И Мартынов, и Венедиктов не сомневаются в политической подоплеке решения Минюста. Ранее «Дождь» также исключили из президентского пула – тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что это связано с тем, что «Дождь» не освещает протесты, а призывает к ним. Сегодня сенатор Андрей Клишас также заверил, что объявление «Дождя» иноагентом никак не связано с предстоящими в сентябре думскими выборами.

* «Дождь» включен Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента