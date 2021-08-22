В Москве полиция ходит по домам людей, чьи имена оказались в слитой в интернет базе данных сторонников Навального

В Москве полиция массово ходит по домам людей, чьи имена оказались в слитой в интернет базе данных сторонников Алексея Навального. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал в столице уже 700 таких случаев. Многим людям настойчиво предлагали написать на Навального заявление об утечке персональных данных.

Политолог Аббас Галямов считает визиты полицейских к фигурантам базы процессом не политическим

В частности, пришли по местам прописки к журналисту «Эха Москвы» Татьяне Фельгенгауэр и к редактору сетевого издания Sota Vision Алексею Обухову. Тот, правда в беседе с «Эхом» выразил уверенность, что его личные данные известны силовикам не из базы, а из оперативных источников.