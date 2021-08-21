В Берлине стартовала предвыборная кампания Христианско-демократического союза

В борьбу за пост канцлера ФРГ вступает Армин Лашет. Он намерен сделать все возможное для победы на выборах: «Я буду бороться изо всех сил, чтобы эту страну не захватили идеологи, чтобы у нас был шанс реализовать наши идеи современной Германии. Вот за что мы боремся, и за это мы готовы отдать все, что можем».

Ранее действующий канцлер Германии Ангела Меркель назвала Лашета своим преемником.