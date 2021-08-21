Во Франции очередной раз на выходных прокатываются протесты против так называемых санитарных пропусков по всей стране. В общей сложности люди вышли на улицы почти двухсот городов. В Лилле и Монпелье полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ.

Граждане протестуют против заработавшей с 9-го августа системы, которая де-факто делает невозможным пользование общественными местами и транспортом совершеннолетних французов без цифровых сертификатов о вакцинации, недавней болезни или свежем отрицательном тесте.