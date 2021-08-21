Российскую вакцину от коронавируса «Спутник» начнут производить в Узбекистане, следует из постановления правительства, опубликованного сегодня. Одновременно там локализуют производство и еще одной вакцины от китайского разработчика. «Спутник» был зарегистрирован в Узбекистане и начал экспортироваться в эту страну еще весной.

Между тем Минздрав разрешил использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 85% умерших от коронавируса – это люди старше 60 лет. Мурашко призвал не откладывать вакцинацию от Covid-19, так как это может привести к тяжелым последствиям.