Сбой в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро устранен, сообщается на странице столичной подземки в твиттере. Ранее в пресс-службе метрополитена говорили, что проводят некие проверки инфраструктуры на южном участке ветки (не уточняя, с чем они связаны). Из-за этого, по словам очевидцев, движение поездов было затруднено в обе стороны примерно с половины второго дня.
2021-08-21T23:06:45+03:00
2021-08-21T23:06:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 21 августа 2021
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