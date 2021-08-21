Сбой в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии московского метро устранен, сообщается на странице столичной подземки в твиттере. Ранее в пресс-службе метрополитена говорили, что проводят некие проверки инфраструктуры на южном участке ветки (не уточняя, с чем они связаны). Из-за этого, по словам очевидцев, движение поездов было затруднено в обе стороны примерно с половины второго дня.