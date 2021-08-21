Задержанным на пикетах около ФСБ грозят штрафы до 20 тысяч рублей, рассказал агентству «Интерфакс» адвокат Дмитрий Захватов, который работает в ОВД «Мещанский». По его словам, на задержанных составляют протоколы по статье КоАП «нарушение правил проведения акций», наказание по которой – штраф от 10 до 20 тысяч.

В Москве сегодня прошла акция протеста после того, как Минюст признал иноагентами телеканал «Дождь», интернет-издание «Важные истории» и объединение журналистов «Четвертый сектор». В общей сложности там задержали 9 человек.