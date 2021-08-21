Президент США Джозеф Байден не стал давать гарантий по поводу вывоза гражданского населения из Афганистана. Глава Белого дома однако напомнил, что США уже больше месяца занимаются этой проблемой: «Я не могу обещать, каким будет конечный результат или что он будет без риска потерь. Но как главнокомандующий могу заверить вас, что я мобилизую все необходимые ресурсы. Мы уже эвакуировали более 18000 человек с июля и примерно 13000 с момента начала наших военно-воздушных перевозок 14 августа. Еще тысячи были эвакуированы частными чартерными рейсами при содействии правительства США».

Байден назвал эвакуацию людей из аэропорта Кабула одной из самых рискованных авиационных операций за всю историю.