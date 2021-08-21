Среди задержанных на акции в защиту СМИ у здания ФСБ в Москве оказался журналист канала Russia Today Илья Васюнин, сообщает с места событий корреспондент «Эха» Ирина Баблоян. Акция в форме одиночных пикетов прошла после того, как Минюст объявил иноагентами телеканал «Дождь», интернет-издание «Важные истории» и объединение журналистов «Четвертый сектор».

Участница акции правозащитница Марина Литвинович сравнила действия властей с событиями августа 1991 года. Литвинович также сообщила, что к ней подходили сотрудники правоохранительных органов и переписали ее паспортные данные.

Всего на акции задержали не менее 9 сотрудников СМИ, их увезли в ОВД «Мещанский».