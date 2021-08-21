Петербургский клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и опустился на вторую строчку турнирной таблицы

Действующий чемпион страны, петербургский футбольный клуб «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Матч в рамках 5-го тура российской Премьер-Лиги проходил в Уфе и закончился со счетом 1:1.

У хозяев гол забил Хамид Агаларов, у питерцев – Малком. Игра началась на несколько часов позже из-за жары в Уфе – днем там было более 35 градусов.

После этой встречи «Зенит» уступает 1 балл в турнирной таблице московскому клубу «Динамо».