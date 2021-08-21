В Краснодарском крае аномальные ливни и наводнения повредили треть посевов риса и виноградники. На сайте администрации края, который является крупнейшим в стране производителем обеих культур, уточняется, что делать прогнозы по урожаю пока рано, но велик риск его значительного снижения по сравнению с прошлым годом.