В Краснодарском крае аномальные ливни и наводнения повредили треть посевов риса и виноградники. На сайте администрации края, который является крупнейшим в стране производителем обеих культур, уточняется, что делать прогнозы по урожаю пока рано, но велик риск его значительного снижения по сравнению с прошлым годом.
2021-08-21T21:04:26+03:00
2021-08-21T21:04:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 21 августа 2021
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