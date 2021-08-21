В Самарской области пожар, начавшийся с несанкционированного пала травы, перекинулся на парк «Бузулукский бор»

В Самарской области пожар, начавшийся с несанкционированного пала травы, перекинулся на национальный парк «Бузулукский бор», сообщает пресс-служба регионального правительства. При этом огонь легко перекинулся через реку – в связи с чем сейчас занятые в тушении силы МЧС передислоцируются. На место пожара прибыл губернатор области Дмитрий Азаров.

Пожар начался в селе Гвардейцы этим утром. Сгорело 14 домов, один человек госпитализирован. К борьбе с огнем привлечены более ста человек, десятки единиц техники и пожарная авиация.