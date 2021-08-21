В России появится новый дорожный знак – с 1-го сентября, сообщает сайт ГИБДД. Он будет предупреждать о фотовидеофиксации. Соответствующая табличка под знаками, наоборот, с первого дня осени использоваться перестанет.

Ранее сегодня заместить мэра Москвы Петр Бирюков рассказал журналистам, что в столице закончились масштабные работы по замене дорожных знаков и обновлению разметки. В общей сложности разметку поменяли на улицах протяженностью 15 тысяч километров, разметили 20 тысяч наземных пешеходных переходов и 10 тысяч остановок общественного транспорта. На 69 улицах обновили разметку велодорожек.