Задержанные после побега из психдиспансера в Бурятии сообщили, что его инициатором стал один из заключенных

Задержанные после побега из психиатрического диспансера в Бурятии сообщили, что его инициатором стал один из заключенных. По словам главного врача больницы Виталия Грифа, инициатор побега убеждал их покинуть территорию режимного учреждения, апеллируя к их маскулинности.

Накануне семеро осужденных напали на санитара, а затем сбежали из больницы. Часть из них была ранее судима за разбой, грабеж, угрозы убийством и побои.