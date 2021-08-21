Московский ЦСКА в 8-й раз подряд обыграл грозненский «Ахмат» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги

Московский футбольный клуб ЦСКА в 8-й раз подряд обыграл грозненский «Ахмат» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве и окончилась со счетом 2:0. Мячи забили Владислав Яковлев на 71-й минуте и Чидера Эджуке на 75-й. На 23-й минуте полузащитник «Ахмата» Евгений Харин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Для голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева эта игра стала 490-й на чемпионатах России, таким образом он побил рекорд Сергея Игнашевича.