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20:35, 21 августа 2021

Движение «Талибан» объявило, что их поддерживает младший брат свергнутого ими президента Афганистана

Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» объявили, что их поддерживает младший брат свергнутого ими президента Ашрафа Гани. Телеканал Аль-Арабия опубликовал видео, на котором Хашмат Гани жмет руки талибам. Он также заявил, что захват власти «Талибаном» был бескровным, а при его брате страна страдала от коррупции.

Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел в ОАЭ 15-го августа – как он сам пояснил позднее в видеообращении, «чтобы избежать кровопролития».

«Талибан» в России признан террористической организацией и запрещен.


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