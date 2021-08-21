Гранату, которая взорвалась сегодня в квартире на северо-западе Москвы, подростки нашли на улице, принесли в дом и попытались разобрать вместе с родителями, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный, но информированный источник. Предположительно это была граната Ф-1 или РГД-5.

В результате срабатывания гранаты 14-летний мальчик погиб на месте, 12-летний – госпитализирован, еще один взрослый мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия.