Минздрав разрешил использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 85% умерших от коронавируса – это люди старше 60 лет. Мурашко призвал не откладывать вакцинацию от Covid-19, так как это может привести к тяжелым последствиям.