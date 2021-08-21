Минздрав разрешил использовать «Спутник Лайт» для вакцинации пожилых людей. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что около 85% умерших от коронавируса – это люди старше 60 лет. Мурашко призвал не откладывать вакцинацию от Covid-19, так как это может привести к тяжелым последствиям.
2021-08-21T20:33:12+03:00
2021-08-21T20:33:12+03:00
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20:33, 21 августа 2021
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