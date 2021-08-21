Объявлена новая дата премьеры 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Картина «Не время умирать», как обещают создатели, будет показана 28-го сентября в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Мероприятие ожидается в традиционно очном формате с продюсерами Майклом Уилсоном, Барбарой Брокколи и режиссером Кэри Фукунагой на красной дорожке. Главные роли исполняют Дэниел Крейг, Рами Иалек и Леа Сейду.

Лента была готова к прокату еще весной прошлого года, но из-за пандемии премьеру несколько раз переносили.