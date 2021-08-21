Тропический шторм «Генри» усилился до урагана первой категории, объявили в центре по наблюдению за ураганами США. В настоящий момент он идет над Атлантическим океаном прямо на Нью-Йорк. Эпицентр урагана находится примерно в 750 км к югу от побережья и движется со скоростью без малого 40 км/ч. Скорость ветра в районе урагана превышает 33 м/с.