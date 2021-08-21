Тропический шторм «Генри» усилился до урагана первой категории, объявили в центре по наблюдению за ураганами США. В настоящий момент он идет над Атлантическим океаном прямо на Нью-Йорк. Эпицентр урагана находится примерно в 750 км к югу от побережья и движется со скоростью без малого 40 км/ч. Скорость ветра в районе урагана превышает 33 м/с.
2021-08-21T20:03:58+03:00
2021-08-21T20:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 21 августа 2021
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Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…