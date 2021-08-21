СК и Роспотребнадзор начали расследование после массового отравления в детей в подмосковном парк-отеле

Следственный комитет и Роспотребнадзор начали расследование после массового отравления в детей в подмосковном парк-отеле. Вспышка кишечной инфекции разралилась в центре отдыха «Еврошово» в Одинцове, куда детей привезли на сборы по фехтованию.

С жалобами на плохое самочувствие обратились семь мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 13-ти.