Элла Памфилова обвинила руководство Петербурга в противодействии работе ЦИК

Накануне центральная комиссия вынесла очередной неуд петербургскому горизбиркому. Однако Смольный поощряет городских организаторов выборов действовать наперекор федеральным, сказала Памфилова в эксклюзивном интервью питерскому «Эху».

Собеседники «Эха Петербурга» в Смольном в ответ на обвинения в адрес городского правительства сообщили, что пока от ЦИКа поступают только голословные утверждения, никаких конкретных обвинений нет.