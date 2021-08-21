На Москву идет гроза, предупредило МЧС. По его данным, шторм с порывами ветра до 15 метров в секунду и сильным ливнем ожидаются в столичном регионе местами как минимум до конца суток. Пешеходов и водителей просят соблюдать осторожность.
2021-08-21T19:35:32+03:00
2021-08-21T19:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 21 августа 2021
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