Талибы признали, что допрашивают некоторых иностранцев перед тем, как отпустить из Афганистана. В то же время их официальный представитель в беседе с агентством Reuters отрицает, что «Талибан» занимается похищением иностранцев.

Ранее Kabul Now со ссылкой на источники сообщал, что связанные с «Талибаном» люди остановили ехавших в аэропорт 150 человек, избили и увезли в неизвестном направлении. БОльшая их часть были индийцами, остальные – афганцами. Причина не уточняется.

Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.