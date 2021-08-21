Поезда на Таганско-краснопресненской линии метро следуют с увеличенными интервалами

Поезда на Таганско-краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры. В пресс-службе метрополитена подтверждают, что проверка идет на южном участке фиолетовой ветки, но не уточняют, из-за чего именно возникла необходимость в срочной проверки и сколько она продлится. По свидетельствам очевидцев, которые приводит агентство ТАСС, частота движения поездов снижена с 13:30.
2021-08-21T19:34:56+03:00
2021-08-21T19:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 21 августа 2021
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