Поезда на Таганско-краснопресненской линии метро следуют с увеличенными интервалами

Поезда на Таганско-краснопресненской линии московского метро следуют с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры. В пресс-службе метрополитена подтверждают, что проверка идет на южном участке фиолетовой ветки, но не уточняют, из-за чего именно возникла необходимость в срочной проверки и сколько она продлится. По свидетельствам очевидцев, которые приводит агентство ТАСС, частота движения поездов снижена с 13:30.