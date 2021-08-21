Причиной взрыва в квартире на Малой Набережной улице в Москве стала граната Ф-1, передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей. 14-летний мальчик погиб на месте, 12-летний – госпитализирован, еще один взрослый мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия.