Причиной взрыва в квартире на Малой Набережной улице в Москве стала граната Ф-1, передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей. 14-летний мальчик погиб на месте, 12-летний – госпитализирован, еще один взрослый мужчина умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия.
2021-08-21T19:34:15+03:00
2021-08-21T19:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 21 августа 2021
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