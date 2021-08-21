У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве завершилась акция в защиту свободы прессы после объявления иноагентами телеканала «Дождь» и расследовательского интернет-издания «Важные истории». Она проходила в форме одиночных пикетов. По меньшей мере семь человек задержаны, среди них журналисты издания Bell и телеканала Дождь. К ОВД, куда отвезли задержанных перместились журналист «Эха» Ирина Баблоян и журналист Илья Азар.

Одна из участниц акции, журналистка интернет-издания «Важные истории» Юлия Красникова рассказала нашему корреспонденту, что редакция будет работать в соответствии с присвоенным ей статусом иностранного агента. Юлия Красникова также анонсировала выход нового расследования «Важных историй» на следующей неделе.