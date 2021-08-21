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19:07, 21 августа 2021

Россия расширила украинский санкционный список на 73 позиции

В частности, в него попал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Даже воюющие страны довольно редко прибегают к такой мере, стараясь оставить хотя бы какой-то канал для коммуникаций. В данном же случае в список попала и заместитель Кулебы Эмине Джапарова. Как рассказал изданию Коммерсанту источник в госструктурах санкции носят блокирующий характер и опускает уровень отношений до «хуже некуда». Фигурантам стоп-листа запрещен въезд в Россию, все операции с их участием будут приостановлены, а активы заморожены. Сам Кулеба считает, что российские власти мстят ему за крымскую платформу и постоянную критику действий России. Кроме того, фигурантом стал и председатель совета безопасности и обороны Алексей Данилов, который назвал это решение лучшим подарком к 30 годовщине независимости Украины.

Всего Россия ввела санкции против 922 украинских граждан. Среди тех, кто попал под ограничения бывший Президент страны Петр Порошенко, бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер страны Арсений Яценюк, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий, музыкант Олег Вакарчук и другие украинцы.


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