Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что там, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия.
2021-08-21T19:03:55+03:00
2021-08-21T19:03:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890870-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:03, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…