Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва в квартире на северо-западе Москвы. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что там, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности и незаконный оборот оружия.