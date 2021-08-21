В Екатеринбурге установлен абсолютный температурный рекорд. Сегодня столбики термометров там показали +34,7 градуса – это самая сильная жара за всю историю наблюдений. Предыдущий максимум держался аж с 1935-го года +31,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, аномальный зной на Урале продержится как минимум до конца завтрашнего дня.