В Кабуле после смены власти закрылись пункты обмена валют, объявили в городском Совете, который объединяет работников этих заведений. В заявлении совета говорится, что мера временная и принята по техническим причинам. Возобновить работу обещают, когда урегулируют некие проблемы Центробанка и частных банков. Что это за проблемы и сколько хотя бы приблизительно займет урегулирование, в тексте не говорится.
2021-08-21T18:34:15+03:00
2021-08-21T18:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 21 августа 2021
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