В Кабуле после смены власти закрылись пункты обмена валют, объявили в городском Совете, который объединяет работников этих заведений. В заявлении совета говорится, что мера временная и принята по техническим причинам. Возобновить работу обещают, когда урегулируют некие проблемы Центробанка и частных банков. Что это за проблемы и сколько хотя бы приблизительно займет урегулирование, в тексте не говорится.