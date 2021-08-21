Ректор СПбГУП распорядился не выдавать дипломы студентам, не привитым от ковида, несмотря на прямой запрет Минобрнауки. Александр Запесоцкий пояснил изданию «Подъем», что отказ от вакцинации простителен только для учащихся ПТУ, а высшее образование – с его точки зрения – несовместимо с ковид-диссидентством. Принуждение к вакцинации студентов таким способом Запесоцкий назвал, цитата, делом чести. Причем по его мнению, данная мера не ограничивает, а, снова цитирую, стимулирует право студентов на образование.