Ректор СПбГУП распорядился не выдавать дипломы студентам, не привитым от ковида, несмотря на прямой запрет Минобрнауки. Александр Запесоцкий пояснил изданию «Подъем», что отказ от вакцинации простителен только для учащихся ПТУ, а высшее образование – с его точки зрения – несовместимо с ковид-диссидентством. Принуждение к вакцинации студентов таким способом Запесоцкий назвал, цитата, делом чести. Причем по его мнению, данная мера не ограничивает, а, снова цитирую, стимулирует право студентов на образование.
2021-08-21T18:33:17+03:00
2021-08-21T18:33:17+03:00
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18:33, 21 августа 2021
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