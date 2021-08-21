У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве проходит акция в защиту свободы прессы после объявления иноагентами телеканала «Дождь» и расследовательского интернет-издания «Важные истории». Проходит акция в форме одиночных пикетов. Уже начались первые задержания. Ождной из зажержанных стала подруга Ивана Сафронова и журналистка «Дождя» Ксения Миронова. Полиция заявила, что она собрала вокруг себя людей, тем самым устроив массовое мероприятие.
2021-08-21T18:32:18+03:00
2021-08-21T18:32:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890860-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…