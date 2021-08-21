У здания ФСБ на Лубянской площади в Москве проходит акция в защиту свободы прессы после объявления иноагентами телеканала «Дождь» и расследовательского интернет-издания «Важные истории». Проходит акция в форме одиночных пикетов. Уже начались первые задержания. Ождной из зажержанных стала подруга Ивана Сафронова и журналистка «Дождя» Ксения Миронова. Полиция заявила, что она собрала вокруг себя людей, тем самым устроив массовое мероприятие.