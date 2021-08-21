Национал-большевики устроили акцию в Нижнем Новгороде в день, когда там масштабно празднуют 800-летие города. На юбилее ожидают и президента России.

В тот день, когда по всему городу проходят выставки, концерты, выступления духовых оркестров, а также нестандартные мероприятия, вроде парусной регаты или фестиваля воздушных шаров, неподалёку от главного места празднования на пешеходном мосту вывесили черно-белый баннер в поддержку политических заключённых.

Руководитель нижегородского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» Юрий Староверов сказал «Эху», что транспарант вывесили нацболы, поскольку считают необходимым напомнить об этой теме.

Главное представление, связанное юбилеем, начнётся после восьми вечера. На набережной проведут масштабное гала-шоу с участием звёзд эстрады, которое стоило двести миллионов рублей. Пустят на праздник только обладателей специальных браслетов, их смогут получить или привившиеся от коронавируса, или переболевшие, или отрицательный ПЦР-тест.

Последнее праздничное мероприятие в Нижнем Новгороде начнётся около полуночи, оно будет посвящено Дню флага, который в России отметят завтра.