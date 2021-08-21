В Петербурге выпущен видеоролик о том, как противодействовать наблюдателям на выборах

Обучающее видео под названием «стрессоустойчивость» разместил официальный телеграм-канал Российского центра обучения избирательным технологиям при Центризбиркоме. В ролике петербургский бизнес-тренер Всеволод Хорунжий объясняет, как бороться с наблюдателями, которых он называет «неконструктивными». В качестве примера он, в частности, приводит кадры, на которых наблюдатель около урны хватает за руку человека со стопкой бюллетеней, а окружающие зовут полицию и говорят о вбросе. Лектор комментирует происходящее словами, что наблюдатели пытаются устроить шоу, а задача членов комиссии этого не допустить. Также Хорунжий даёт совет, как организаторам выборов не бояться незнания закона. Он объясняет, что наблюдатели знают его ещё хуже, и для них главное — поднять шум. Портал zaks.ru напоминает, что Хорунжий сам был участником нескольких избирательных скандалов в Петербурге. В частности, на последних муниципальных выборах два года назад он представлял интересы депутата от партии «Единая Россия» в ходе процесса о снятии оппозиционера Андрея Пивоварова, а позже на суде о частичной отмене итогов волеизъявления из-за того, что избиратели использовали технологию «Умное голосование», доказывал опасность сервиса.

Петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов включил рекламу тренингов Хорунжия по борьбе с наблюдателями в отчёт о нарушениях избирательных прав в ходе президентской кампании три года назад.