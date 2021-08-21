На Лубянке в Москве проходит серия одиночных пикетов солидарности с журналистами

После признания телеканала «Дождь» и интернет-издания «Важные истории» иноагентами, власти продолжают оказывать давление на представителей журналистского сообщества. К некоторым из них сегодня и вчера приходили силовики. Между тем на Лубянской площади в эти минуты проходит серия одиночных пикетов солидарности журналистов. Как передает корреспондент «Эха Москвы», рядом с пикетирующими стоят автозаки, полиция проверяет документы у всех, кто стоит с плакатами.

Между тем сегодня силовики пришли к родителям журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр. Сегодня же полиция пришла домой к редактору издания Sota Vision Алексею Обухову. Сам Обухов рассказал «Эху», что, по его мнению, его личные данные известны полицейским не из слитой базы сторонников Алексея Навального, а из оперативных источников. А накануне заместителю главного редактора интернет-издания «Холод» Михаилу Зеленскому позвонил человек, представившийся сотрудником отдела экономической безопасности и предложил журналисту написать заявление об утечке персональных данных из базы Фонда борьбы с коррупцией, который признан иностранным агентом, а его деятельность запрещена на территории России. Зеленский писать заявление отказался, после чего собеседник повесил трубку.

Политолог Аббас Галлямов связывает визиты полицейских к сторонникам Алексея Навального с возможным возбуждением новых уголовных дел против оппозиционного политика. «Это же технический аспект того, что происходит. Есть задача попытаться возбудить уголовное дело какое-то очередное против Навального и его сторонников. И исполнители работают таким образом. Они решили: нет заявлений, давайте попробуем найти людей, которые напишут эти заявления. И реализуют этот сюжет», – считает он. Галлямов не считает, что такой подход был утвержден властями. «Это же не значит, что его в Кремле утвердили и Кремль в ручном режиме этот проект ведет. Ну если кто-то напишет заявления и им этого хватит для возбуждения уголовного дела, так это может и завтра прекратиться. И опять же, может быть никто не напишет, они походят-походят, плюнут и прекратят ходить. Решение о прекращении этого хождения будет техническое, не политическое», – заключил политолог.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», с 17 августа известно уже, по меньшей мере, о семистах случаях прихода полицейских по адресам журналистов и активистов, чьи данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов Навального.

Сегодня же стало известно, что Минюст внес в реестр иностранных агентов общественную организацию поддержки и развития медиапроектов «Четвертый сектор». Об этом «Эху Москвы» рассказала одна из основательниц проекта Анастасия Сечина. «Мы еще консультируемся по этому поводу с юристами, есть ощущение, что процесс оспаривания будет бесполезной тратой времени, ресурсов, сил и, в общем-то, мы начинали процесс ликвидации еще до завершения проверки и мы об этом объявляли. Но ликвидация процесс не быстрый, занимает не один день, не одну неделю, не один месяц, что позволило включить нас в реестр» – сообщила она. Сечина считает, что организация попала в «волну признаний иноагентами». «Все мы видим волну признаний иностранными агентами различных независимых организаций, которые не подконтрольны властям и, вероятно, мы в эту волну попали как независимый медиапроект, который сам по себе» – рассуждает она. Сечина рассказала о том, что указано среди причин присвоения статуса. «Они решили, что мы оказывали влияние на решения, которые принимают власти, оказывали влияние на формирование общественного мнения, и в текущих реалиях это приравнивается к политической деятельности, в вкупе с наличием иностранных партнеров это приводит к тому, что тебя признают иноагентом» – сказала она. Сечина сообщила, что участники организации продолжат свою работу. «Мы объявили о создании неформального содружества журналистов-фрилансеров «Артель». Люди, входящие в «Артель», продолжают свою журналистскую работу как фрилансеры и мы продолжаем искать способы и возможности реализовывать разные проекты связанные с журналистикой» – заключила она.