В «Четвертом секторе»* считают бесполезной тратой времени оспаривание статуса иноагента

В объединении журналистов «Четвертый сектор» считают бесполезной тратой времени оспаривание присвоенного им статуса НКО-иноагента. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» одна из учредителей организации Анастасия Сечина. «Мы еще консультируемся по этому поводу с юристами, есть ощущение, что процесс оспаривания будет бесполезной тратой времени, ресурсов, сил и, в общем-то, мы начинали процесс ликвидации еще до завершения проверки и мы об этом объявляли. Но ликвидация процесс не быстрый, занимает не один день, не одну неделю, не один месяц, что позволило включить нас в реестр» – сообщила она. Сечина считает, что организация попала в «волну признаний иноагентами». «Все мы видим волну признаний иностранными агентами различных независимых организаций, которые не подконтрольны властям и, вероятно, мы в эту волну попали как независимый медиапроект, который сам по себе» – рассуждает она.

Сечина рассказала о том, что указано среди причин присвоения статуса. «Они решили, что мы оказывали влияние на решения, которые принимают власти, оказывали влияние на формирование общественного мнения, и в текущих реалиях это приравнивается к политической деятельности, в вкупе с наличием иностранных партнеров это приводит к тому, что тебя признают иноагентом» – сказала она.

А.Сечина сообщила, что участники организации продолжат свою работу. «Мы объявили о создании неформального содружества журналистов-фрилансеров «Артель». Люди, входящие в «Артель», продолжают свою журналистскую работу как фрилансеры и мы продолжаем искать способы и возможности реализовывать разные проекты связанные с журналистикой» – заключила она.

Проверка «Четвертого сектора» началась в июле, после чего проект объявил о самоликвидации.

* – российские власти считают иноагентом