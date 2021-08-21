Комплекс городского хозяйства Москвы отчитался об обновлении всей дорожной разметки в гордое. Как сообщил глава комплекса вице-мэр Петр Бирюков, новая разметка нанесена более чем на 4 тысячи дорожных объектов. Общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров. Кроме того, размечено свыше 10 тысяч знаков остановок общественного транспорта и более 20 тысяч надземных переходов.