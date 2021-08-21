Комплекс городского хозяйства Москвы отчитался об обновлении всей дорожной разметки в гордое. Как сообщил глава комплекса вице-мэр Петр Бирюков, новая разметка нанесена более чем на 4 тысячи дорожных объектов. Общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров. Кроме того, размечено свыше 10 тысяч знаков остановок общественного транспорта и более 20 тысяч надземных переходов.
2021-08-21T17:34:15+03:00
2021-08-21T17:34:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2890848-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:34, 21 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…