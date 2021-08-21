Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова». Качество полей казанского и ростовского клуба признано неудовлетворительным. Клубы обязали в кратчайшее время улучшить качество полей и отчитаться в РПЛ. Еще два российских клуба – «Ахмат» и «Сочи» — получили предупреждения.