Российская премьер-лига временно приостановила действие сертификатов домашних стадионов «Рубина» и «Ростова». Качество полей казанского и ростовского клуба признано неудовлетворительным. Клубы обязали в кратчайшее время улучшить качество полей и отчитаться в РПЛ. Еще два российских клуба – «Ахмат» и «Сочи» — получили предупреждения.
2021-08-21T17:34:04+03:00
2021-08-21T17:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 21 августа 2021
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