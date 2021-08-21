Россия расширила санкции против официальных лиц Украины. Под ограничения попали, в частности глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. В общей сложности в санкционном списке оказались 73 новых граждан Украины.