Семь школьников госпитализированы с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове. Как сообщает прокуратура Московской области, пострадавшим детям от 10 до 13 лет, обстоятельства происшествия и правовая оценка будут даны после начатой проверки.
2021-08-21T17:33:34+03:00
2021-08-21T17:33:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 21 августа 2021
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