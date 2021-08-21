Семь школьников госпитализированы с отравлением из парк-отеля в подмосковном Одинцове. Как сообщает прокуратура Московской области, пострадавшим детям от 10 до 13 лет, обстоятельства происшествия и правовая оценка будут даны после начатой проверки.