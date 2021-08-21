СПЧ в ближайшие дни обсудит включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Как заявил ТАСС глава совета Валерий Фадеев, СПЧ следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах. Помимо телеканала «Дождь», иноагентами признаны главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин, двое редакторов и трое журналистов. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова.
2021-08-21T17:32:59+03:00
2021-08-21T17:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 21 августа 2021
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