СПЧ в ближайшие дни обсудит включение телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов. Как заявил ТАСС глава совета Валерий Фадеев, СПЧ следит за правовой практикой применения законов об иностранных агентах. Помимо телеканала «Дождь», иноагентами признаны главный редактор интернет-издания «Важные истории» Роман Анин, двое редакторов и трое журналистов. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения «Якутия. Наше мнение» Степана Петрова.