У здания ФСБ проходит акция солидарности журналистов. Как сообщает телеканал «Дождь», который внесен Минюстом в реестр иноагентов, задержан участник одиночного пикета Александр Горохов, который стоял с плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот всё». Уже через несколько секунд после начала акции к нему подошел полицейский и вырвал плакат из рук. После беседы, проведенной в автозаке, Горохова отпустили, не отбирая плакат, с предупреждением о штрафе. Помимо «Дождя», в реестр иноагентов были внесены интернет издания «Важные истории» и еще семь журналистов. Сегодня же стало известно, что в перечень НКО-иноагентов внесено журналистское объединение «Четвертый сектор».
2021-08-21T17:31:00+03:00
2021-08-21T17:31:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 21 августа 2021
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