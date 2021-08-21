У здания ФСБ проходит акция солидарности журналистов. Как сообщает телеканал «Дождь», который внесен Минюстом в реестр иноагентов, задержан участник одиночного пикета Александр Горохов, который стоял с плакатом «Свободная журналистика, а не вот это вот всё». Уже через несколько секунд после начала акции к нему подошел полицейский и вырвал плакат из рук. После беседы, проведенной в автозаке, Горохова отпустили, не отбирая плакат, с предупреждением о штрафе. Помимо «Дождя», в реестр иноагентов были внесены интернет издания «Важные истории» и еще семь журналистов. Сегодня же стало известно, что в перечень НКО-иноагентов внесено журналистское объединение «Четвертый сектор».