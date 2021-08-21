Лидеры стран ОДКБ в понедельник в режиме видеоконференции обсудят ситуацию в Афганистане. Об этом на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым сообщил президент Владимир Путин.

Сессия ОДКБ пройдет под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона.